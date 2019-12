La redazione di Sportitalia fa il punto sul mercato in entrata del Napoli interessato a Lobotka, Torreira e Paredes.

Il nome più caldo è indubbiamente quello di Lobotka, vecchio pallino del Napoli.

Con l’arrivo di Arteta, Torreira è considerato incedibile dall’Arsenal. Paredes, invece, ha un ingaggio troppo alto per il Napoli e potrebbe rientrare in uno scambio con Can della Juventus.

Comments

comments