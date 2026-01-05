Calciatori del Napoli

SSC Napoli: il bollettino ufficiale sulle condizioni di David Neres

David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

