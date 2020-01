Il passaggio del centrocampista slovacco Stanley Lobotka dal celta Vigo al Napoli sembra ormai sempre più imminente.

Lobotka non solo andrà in tribuna nella gara casalinga contro l’Osasuna in programma questa sera alle ore 21:00 per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, ma il calciatore ha messo anche un like alle parole di Gattuso pubblicate sul profilo Instagram del Napoli.

