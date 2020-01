Sky, Lobotka ad un passo: manca l’ultimo tassello

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato, ai microfoni di Radio Marte, della trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka.

Il centrocampista slovacco sembra ormai ad un passo dal trasferimento in azzurro: “È una necessità del Celta riuscire a far quadrare la situazione. Ormai è evidente che il calciatore voglia il Napoli, per giocare la Champions League. Il problema è che il Celta sta lottando per non retrocedere, quindi dar via un giocatore così importante impone di trovare subito un sostituto. L’offerta del Napoli è di 18 milioni, la richiesta è tra i 20 ed i 21, una differenza facilmente colmabile. Gli spagnoli vogliono prima trovare il sostituto e poi sistemare l’affare Lobotka col Napoli”.

