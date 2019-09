Tacchinardi: “Nessuno in Italia e in Europa diverte come il Napoli”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare la vittoria del Napoli sul Liverpool.

“Il Napoli ha fatto una grande partita con il Liverpool. Ancelotti è un allenatore che lavora tanto sulla fase difensiva, nel corso del tempo si è evoluto e ora mette nella sua squadra giocatori con tanta tecnica e che sappiano fare gol. Oggi il Napoli è una squadra super offensiva che con il Liverpool ha trovato la quadra giusta, ha ritrovato un Koulibaly in crescita, ha un potenziale offensivo che hanno in pochi in Europa. Gli azzurri devono giocare con entusiasmo, se giocano senza ansie, divertendosi possono arrivare lontano dato che sanno giocare un grande calcio. Ancelotti ha dato ancora di più di Sarri creando più spettacolo. Il Napoli è la squadra che fa più divertire nel nostro campionato e anche in Europa.

Campionato? La Juventus resta la squadra da battere. L’Inter è una squadra molto fisica, ha avuto poco tempo per recuperare dalla partita di campionato ed è arrivata svuotata in Champions. L’Inter ha pochi giocatori imprevedibili, se non ha la ferocia, quella cattiveria delle prime giornate allora fa fatica. Il Napoli invece è migliorato tantissimo sull’imprevedibilità che hanno tantissimi giocatori in avanti, nel campionato gli azzurri hanno sei, sette giocatori con grandissima qualità. La mia sensazione è che il Napoli abbia molta più qualità dell’Inter che ha più ferocia e fisicità”.

