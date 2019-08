Tacconi: “Quest’anno gli arbitri vogliono favorire il Napoli”

L’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera ed ha parlato anche degli episodi di Fiorentina-Napoli.

“L’esordio della Juventus? È la squadra di Allegri che ha giocato, a parte Higuain. Ho visto malissimo De Sciglio, Rabiot, una Juve che a differenza di Allegri quando ha fatto gol non si è difesa ma ha continuato ad attaccare. Quando segni l’1-0 secondo me devi ammazzare gli avversari, devi trovare il 2-0 che avevamo anche fatto.

Secondo me quest’anno con gli arbitraggi vogliono favorire qualche squadra del sud. Secondo me quest’anno vogliono favorire il Napoli, lo abbiamo già visto alla prima giornata. Decide sempre l’arbitro, VAR o non VAR, è un arbitro che decide. Purtroppo decidono ancora loro. È un bene per la Juve, almeno ora non ruba più solo lei ma rubano anche gli altri”, ha detto con una punta di ironia.

