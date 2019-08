Marotta duro: “Nessuno ha chiesto di restare ad Icardi, le parole di Wanda ci hanno infastidito”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN ed ha parlato della vicenda Icardi.

“Le dichiarazioni di Wanda Nara? Ci hanno dato un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi e smentisco in maniera assoluta che qulche dirigente dell’Inter, in particolare il presidente Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare. La nostra strategia è ben precisa ed è stata comunicata nei tempi giustia Icardi: andremo avanti seguendo questa linea fino alla fine, nessuno può stravolgerla”.

