Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Meret? Non vorrei essere ripetitivo, ma questo è un portiere completo, bravo tra i pali e nelle uscite e giovanissimo. La sua forza, oltre all’aspetto tecnico, è la tranquillità che dà a tutta la squadra. Per come gioca sembra un veterano, uno di quarant’anni”.

