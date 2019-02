Taglialatela commenta ed elogia De Laurentiis e la rosa azzurra L’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

“De Laurentiis sta facendo cose importanti, da tifoso non posso che ringraziarlo. Col Parma mi sono divertito tanto. In rosa ci sono tanti giocatori forti e di prospettiva tra Koulibaly, Mertens e Fabian. Sono orgoglioso di questa squadra e me la godo”.

