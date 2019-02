Mandorlini: “Napoli-Juve ha sempre valenza ma alla Juve la situazione non è bella “

Mandorlini commenta Napoli-Juventus e il ruolo fondamentale di Ancelotti per la squadra

In diretta a “Un Calcio alla Radio” è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore:

“Ancelotti è un’eccellenza. Sta facendo bene, i giocatori lo amano.

Lo scontro di domenica sera ha sempre valenza. Tra le due squadre, non credo, ci sia un divario reale di 13 punti tuttavia la Juventus è forte e ha accumulato quei punti.

Il Napoli ha fatto un buon campionato e può vincere l’Europa League.

La situazione della Juventus non è bella. Hanno preso una bella botta a Madrid. Non si può pensare di vederla giocare a ritmi alti come, invece, il Napoli ma ora punteranno tutto in Champions”.

