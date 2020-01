Termina la sessione invernale di Calciomercato, il Napoli chiude spendendo 85 milioni

Alle ore 20:00 in Italia chiude la sessione invernale del calciomercato 2019-20. In Portogallo (fino al 2 febbraio), Emirati Arabi (fino al 3 febbraio), Argentina (fino al 19 febbraio), Russia (fino 21 febbraio) e Cina (fino 28 febbraio) ci sarà ancora possibilità di acquistare calciatori.

19:45 Ufficiale l’arrivo di Saelemaker al Milan. Salta l’arrivo di Robinson dal Wigan per i rossoneri che riprendono Laxalt dal Torino.

19:45 Ufficiale il prestito di Paloschi al Cagliari dalla Spal.

19:40 – La Fiorentina è scatenata, preso anche Agudelo dal Genoa in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.

18:44 – UFFICIALE l’acquisto di Amrabat da parte della Fiorentina. Si chiude definitivamente una delle telenovele di questo calciomercato.

18:41 – La Fiorentina pensa a Pajac del Genoa. Il Genoa, a sua volta, fa un tentativo per Amione. La Spal lavora per chiudere per un clamoroso ritorno: Livaja.

18:13 – Eysseric, l’Hellas Verona ci prova per averlo in prestito. Soumaoro al Genoa dal Lille.

17:50 – Il Milan sta per riprendersi Laxalt dal Torino, la pista Robinson si è complicata. La Fiorentina sta per soffiare Agudelo dal Parma.

17:40 – Ancora Calciomercato movimentato. Dopo l’ufficialità di Zukanovic alla Spal, arriva quella di Haraslin al Sassuolo. Intanto Berge, ex obiettivo del Napoli, passa allo Sheffield United e diventa l’acquisto più caro del club inglese.

17:30 – Zukanovic ufficiale alla Spal. Balhouli lascia la Sampdoria e va al Cosenza. Il Napoli, inoltre, rinforza ancora la sua primavera. Dall’Empoli arriva l’Under 19 Bozhanaj, dopo Sami dall’Inter.

16:50 – Ultime ore frementi di calciomercato. Gervinho sta per dire addio al Parma: andrà al Qatar. La Sampdoria ha preso Yoshida dal Southampton.

16:30 – Paz passa al Lecce, Agudelo sta per andare al Parma. Intanto Iturbe al Genoa salta ufficialmente.

15:00 – Kouame ufficiale alla Fiorentina. Caprari passa dalla Samp al Parma.

Breve capitolo estero – I prossimi rivali del Napoli in Champions (Barcellona) annunciano l’acquisto di Trincao dal Benfica, che però non sarà disponibile per il match contro gli azzurri visto che arriverà a giugno. Yannick Carrasco è tornato all’Atlético Madrid. Lo annuncia il club con un comunicato ufficiale. Classe 1993, il belga si trasferisce dal Dalian Yifang con la formula del prestito fino al termine della stagione. L’attaccante era stato accostato al Napoli.

14:45 – Fiorentina, molto vicino anche Laxalt.

14:18 – Amrabat vicino alla firma con la Fiorentina. Giroud non lascerà il Chelsea.

13:40 – Criscito ha scelto di rimanere al Genoa. Parma anche su Donnarumma del Brescia.

13:30 – Il Milan ha preso il giovane Angelini. Rischia di saltare l’affare Iturbe-Genoa e Criscito non è convinto di trasferirsi alla Fiorentina.

12:00 – Le ufficialità delle ultime ore: Tameze dal Nizza all’Atalanta – Iago Falque dal Torino al genoa – Duncan dal Sassuolo alla Fiorentina – Dzemaili dal Bologna allo Shenzhen – Hagi (ex Fiorentina) dal Genk ai Rangers – Igor dalla Spal alla Fiorentina – L’Inter ha preso la giovane promessa (18 anni) uruguaiana Satriano dal Nacional.

06:00 – In giornata possibili cessioni in casa Juventus: Emre Can al Borussia Dortmund e Pjaca all’Anderlecht. Attesa per conoscere gli sviluppi delle trattative per un clamoroso ritorno di Pandev all’Inter e del passaggio di Giroud dal Chelsea alla Lazio. Attenzione anche a Criscito: il difensore potrebbe lasciare il Genoa e trasferirsi alla Fiorentina. In casa Napoli ore calde per il futuro di Dries Mertens.

