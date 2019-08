Ancelotti a Sky: “Test non positivo, amaro in bocca per la prima ora”

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro la Juventus per 4 a 3; di seguito le parole del tecnico azzurro.

Un Carlo Ancelotti non soddisfatto quello che ha parlato ai microfoni di sky nel post partita di Juventus-Napoli. Per lui il test non è andato bene, anche se rimane del parere che si può competere con i bianconeri. Di seguito le parole del tecnico del Napoli:

“Un test non positivo per il Napoli, un’ora non è andata bene. La partita l’avevamo raddrizzata dopo aver subito il 3 a 0, a mio parere la prestazione della squadra non è stata sufficiente. Le sostituzioni ci sono state per mettere giocatori più freschi.

La partita è cambiata perché sul 2 a 0 la Juventus andava più in contropiede e noi avevamo di più il controllo; poi con le palle inattive l’abbiamo ripresa.



Abbiamo dato alla Juventus la possibilità di pressare e dargli fiducia. Matuidi ha fatto un gran lavoro ma lasciava spazio a Fabian, non sfruttato. Gli spazi per ripartire c’erano.

Sui gol di Higuain e Ronaldo comunque la difesa era piazzata. Il problema è che quando ci sono otto giocatori, la marcatura deve essere più stretta. Fabian non siamo riusciti a trovarlo, questo è vero.

La fase difensiva è un problema di sacrificio, in questo momento si stanno sacrificando poco. La Juventus ha comunque tanta qualità e tanta forza che non mi sorprende questo livello di partita. Possiamo competere con loro ma di certo abbiamo perso un’occasione.

Abbiamo cominciato a giocare quando la partita era già persa, siamo riusciti a rimediarla con la voglia ma resta l’amaro in bocca per la prima ora. Deluso è normale quando non si vince, lo sarei stato anche se avessimo pareggiato; avrei fatto le stesse considerazioni.

Con la sosta Koulibaly ritroverà la condizione ideale, dato che non andrà in nazionale.“

