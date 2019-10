Tonelli alla Rai: “Dobbiamo vincere tutte le partite, farebbe comodo un pareggio tra Inter e Juve”

Il calciatore del Napoli Tonelli nell’immediata vigilia della sfida di campionato contro il Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai.

“Serve un pareggio tra Inter e Juve? Sicuramente farebbe comodo ma non dobbiamo guardare agli altri, rischiamo di distogliere l’attenzione dalle nostre gare.

Dobbiamo vincere tutte le partite e pensare volta dopo volta questo è l’obiettivo sia in campo che in Champions. Io sono qua per dare una meno alla squadra nei momenti di difficoltà, quando vengo chiamato in causa, devo dare il meglio.

Champions o Scudetto? Entrambi”.

