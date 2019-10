Verdi alla Rai: “Speriamo di mettere in difficoltà il Napoli”

Il calciatore del Torino Simone Verdi nell’immediata vigilia della sfida di campionato contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai.

“E’ una gara particolare, che sento molto ma è importante per il Torino non solo per me. Cercheremo di metterli in difficoltà e portare a casa il risultato.

Non c’è Koulibaly ma la rosa del Napoli è formata da grandi calciatori e chi ci sarà al suo posto farà bene.

Speriamo di mettere in difficoltà il Napoli con una prestazione importante, speriamo che arrivi anche il risultato.

Obiettivo del Torino? Cercare di fare una grande stagione, pensiamo partita dopo partita e dopo vedremo”.

