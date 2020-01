Tonelli-Samp, ADL darà il via dopo il recupero di Koulibaly

Sembrava esserci stata una brusca frenata, ma ora Lorenzo Tonelli è tornato ad essere molto vicino al ritorno alla Sampdoria.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il difensore del Napoli è il primo obiettivo di Claudio Ranieri per rinforzare la retroguardia, vista anche la cessione di Jeison Murillo, e la dirigenza blucerchiata è al lavoro per accontentarlo. Il Napoli sembra essersi convinto, ma prima di dare il definitivo via libera intende aspettare il pieno recupero di Koulibaly, al momento fermo ai box per infortunio.

Comments

comments