La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul trasferimento di Rrahmani al Napoli in vista della prossima stagione.

Sembrerebbe, infatti, che siano fissate per domani le visite mediche di rito a Villa Stuart. Il calciatore passerebbe al Napoli per 14 milioni di euro anche se resterà al Verona fino al termine di questa stagione. Il difensore kosovaro percepirà 1,8 milioni a stagione per i prossimi cinque anni.

Comments

comments