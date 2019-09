Top 11 svincolati: da Marchisio a Merez, gli affari possibili fino al 31 marzo

Il calciomercato è finito, ma i giocatori svincolati hanno tempo fino al 31 marzo per trovare una nuova squadra. Ecco la top 11 degli svincolati.

Ce n’è per farne una squadra niente male, un 4-3-3 di esperienza con elementi che potrebbero fare molto comodo a squadre che lottano per salvarsi o che puntano a consolidare il loro posto in zona europa. Un nome su tutti, quello di Claudio Marchisio, ex centrocampista e capitano della Juventus, che dopo l’esperienza allo Zenit si ritrova senza squadra.

Ecco quindi la Top 11 degli svincolati secondo quanto pubblicato sul sito di Gianluca Di Marzio, dei giocatori che fino al 31 marzo 2020 sperano di trovare una nuova sistemazione:

Stefano Sorrentino (40), dal Chievo Verona

Ignazio Abate (32), dal Milan

Gabriel Paletta (33), dal Jiangsu Suning

Matias Silvestre (34), dall’Empoli

Ivan Strinic (32), dal Milan

Claudio Marchisio (33), dallo Zenit

Riccardo Montolivo (34), dal Milan

Fredy Guarin (33), dallo Shanghai Shenhua

Ben Arfa (32), dal Rennes

Giuseppe Rossi (32), dal Genoa

Jeremy Merez (32), dal Club America

