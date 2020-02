Torino, Cairo sul rendimento di Mazzarri: “Credevo in lui, lo stimo ancora”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Moreno Longo per parlare di Mazzarri.

Il presidente granata ha voluto ribadire la sua stima nei confronti di Mazzarri, nonostante la risoluzione del contratto.

Di seguito le sue parole:

“Credevo molto in Mazzarri, lo stimavo e lo stimo come allenatore. Lo scorso anno è andata molto bene con l’annata record da 63 punti da quando ci sono i tre punti. Quest’anno troppo altalenante, anche se abbiamo chiuso l’andata come l’anno scorso.

Solo tre settimane fa abbiamo fatto una grande prestazione a Roma e abbiamo passato il turno con il Genoa. Poi l’implosione, tra Sassuolo, Atalanta e infine Lecce. I giocatori sanno che non possiamo permetterci queste partite, non sono felici di ciò che hanno fatto vedere.“

