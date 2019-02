Torino, Mazzarri prova a recuperare Djidji

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, prova a recuperare il difensore Koffi Djidji per la sfida di domani contro il Napoli, allo stadio San Paolo.

Il francese non è al meglio ma non vorrebbe mancare e, come scrive, Tuttosport: “Se non ci saranno ricadute, se cioè il ginocchio sollecitato da una distorsione non creerà particolari problemi nella seduta di lavoro odierna, allora l’ex del Nantes stringerà i denti e si metterà a disposizione di Walter Mazzarri. Tecnico che chiede un sacrificio a un calciatore che, dopo il fisiologico periodo di apprendistato, ha saputo conquistare i gradi dell’inamovibile, all’interno di questo Torino”.

