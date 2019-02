Spalletti: “Icardi? scelta dolorosa ma nel rispetto di tutta la squadra”

Le parole di Luciano Spalletti, mister dell’Inter, in conferenza-stampa pre-match di campionato.

“Icardi? Per noi è stata una scelta molto dolorosa e difficile da prendere, però poi l’importante è essere giusti e corretti per quello che riguarda il gruppo. Dentro lo spogliatoio le robe ce le diciamo in faccia. La decisione non è contro Icardi, ma è a favore dell’Inter. Questo gli abbiamo detto ieri. E’ un provvedimento verso la correttezza, noi dobbiamo rendere conto alla società e ai nostri tifosi riguardo le nostre decisioni. La squadra viene prima di tutto, non il singolo calciatore. Icardi ci ha creato delle difficoltà e del disagio nel prendere questa decisione, perché Mauro è un giocatore forte e vorremmo potere averlo a disposizione.

Se sarà convocato per questa prossima gara? Mauro ha un problema e per il momento non è in condizione di giocare per via di questa infiammazione. Anche Keita dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Come se ne esce da questa situazione? i risultati della squadra contano più di questa situazione. La squadra si aspetta che davanti a tutto venga il lavoro da fare sul campo, non i discorsi su Icardi. Deve passare il messaggio che siamo disposti a passare sopra tutto e tutti per il bene dell’Inter. Il sasso lanciato contro l’auto di Wanda Nara? Spero che il colpevole venga preso, che sia sporta denuncia.

Dal punto di vista tattico cosa cambia per l’Inter senza Icardi? Lautaro è molto simile nel modo di giocare a Icardi, ora dovrà dimostrare di avere quella cattiveria davanti alla porta come ha fatto vedere Mauro in precedenza. Gli ingredienti li ha tutti, ha un carattere forte e una personalità decisa come ha dimostrato in occasione del rigore che ha conquistato e battuto contro il Rapid”.

