Torino-Napoli, Cairo: “Mazzarri valore aggiunto della squadra”

Urbano Cairo, presidente del Torino, commenta la partita di domani contro il Napoli e del ricorso vinto riguardo la squalifica di Mazzarri.

A margine di un evento a Cervia, Urbano Cairo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partita di domani contro il Napoli. Il presidente granata si è soffermato anche su Mazzarri e sul ricorso vinto dalla società per la sua squalifica; di seguito le sue parole:

“Avere in panchina il nostro mister è una gran bella cosa. Mi fa piacere per lui, che vive la partita intensamente ed è per questo che a volte eccede per temperamento: ora sarà caricatissimo, immagino ci tenesse molto a non mancare col Napoli.

Mi fa piacere anche per la squadra perché averlo a bordo campo è certamente un valore aggiunto: trasmette grinta e valori positivi. Non c’è molto da dire alla squadra, conosciamo la forza del Napoli e quindi sul valore degli avversari c’è poco da dire.

Non caricherei questa partita di significati speciali, non ce n’è bisogno i giocatori saranno concentrati di loro. Lasciamoli tranquilli, non voglio creare un clima di eccessiva attesa.

Verdi si sta ambientando, ha cominciato ad avere più minuti a disposizione e ha già fatto vedere alcune delle sue qualità. Lascio tranquillo anche lui, non è il caso di definirlo il protagonista più atteso, non voglio che avverta pressioni.“

