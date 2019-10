Per la gara in trasferta di Serie A contro il Torino, Carlo Ancelotti non terrà nessuna conferenza stampa pre-partita.

Carlo Ancelotti parlerà direttamente nel post-partita della gara che si disputerà alle ore 18, domenica 5 ottobre. Una scelta anticipata prima della sfida contro il Genk dal Napoli stesso; per la trasferta di Torino, quindi, non ci sarà la conferenza stampa pre-partita.

