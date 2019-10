Inter-Juventus, previsto incasso record da quasi 7 milioni

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Derby d’Italia in programma domenica sera, tra Inter e Juventus; per l’occasione, si parla di nuovo incasso record.

A quanto pare sono previsti quasi 7 milioni di incasso per l’Inter, per la sfida di domenica sera contro la Juventus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che parla di nuovo massimo storico per la Serie A; gli spettatori previsti dovrebbero essere 75.000.

Una voce, quella del botteghino, che continua ad essere importante nei bilanci delle società milanesi; la cifra prevista per la partita di domenica sera equivale ad un terzo del totale che il Napoli incassa in un anno. L’ultima cifra a bilancio, infatti, è pari a 19 milioni.

