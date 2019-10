Torino-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questo pomeriggio alle ore 18 il Napoli di Carlo Ancelotti farà visita al Torino di Mazzarri: Andiamo a vedere tutte le curiosità sulla gara.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Torino ha vinto solo uno degli ultimi 14 incontri di Serie A contro il Napoli (1-0 nel marzo 2015): completano 10 successi azzurri e tre pareggi – precedentemente i granata avevano ottenuto tre vittorie consecutive.

Il Napoli ha vinto gli ultimi quattro incontri esterni di Serie A contro il Torino, realizzando 13 reti (3.3 di media a incontro) – tanti successi quanti nelle precedenti 13 in casa dei granata per i partenopei.

Il Torino è la squadra che ha vinto il maggior numero di match casalinghi nel 2019 in Serie A: 10 su 13 (1N, 2P) – dall’altra parte, il Napoli è la formazione con il miglior attacco in trasferta nello stesso periodo nella massima serie (30 gol in 13 gare).

11 successi nelle ultime 14 partite casalinghe in Serie A per il Torino (1N, 2P): tante vittorie quante nelle precedenti 27 gare interne per i granata.

Già tre gol con i propri difensori per il Napoli in questa Serie A, nello scorso campionato la prima rete dei partenopei con il reparto arretrato arrivò a dicembre e a fine stagione arrivarono a quota cinque reti totali.

Nello scorso campionato di Serie A Simone Verdi ha giocato 22 partite con la maglia del Napoli, segnando tre gol – la prima rete del classe ’92 nella massima serie è arrivata proprio contro i partenopei, nel 2014 con la maglia dell’Empoli.

Il record di gol in una singola partita di Serie A dell’attaccante del Napoli Dries Mertens è stato proprio contro il Torino, nel dicembre 2016 (quattro reti).

Statistiche Opta

PROBABILI FORMAZIONI

Torino: Sirigu; Izzo, Lyanko, Nkoulou; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Allan, Zielinski, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne.

