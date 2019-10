Allan, l’agente tiene vivo il discorso rinnovo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio al centrocampista del Napoli Allan, reduce da una brutta prova in Champions League contro il Genk.

In generale, il brasiliano non sta brillando, ma Carlo Ancelotti sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto anche nella sfida di questo pomeriggio contro il Torino. Secondo il quotidiano, l’ex Udinese vuole tornare protagonista sia con la maglia azzurra che con quella della Nazionale brasiliana, con cui in estate ha vinto la Copa America. Inoltre, il suo agente pare aver riaperto i discorsi per il rinnovo contrattuale, per rinsaldare ulteriormente il legame tra Allan e Napoli.

