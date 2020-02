A riportare le ultime sulla panchina del Torino è Sky Sport, riferendo che Cairo ha scelto il sostituto di Mazzarri: sarà Moreno Longo.

Per l’ufficialità bisogna attendere che Longo risolva il contratto che lo lega al Frosinone. Una decisione presa dopo aver riflettuto per diverse ore, dato che fino a stamane erano tre i nomi in ballo.

L’accordo prevede che l’allenatore scelto sarà sulla panchina del Torino per cinque mesi, per poi decidere a fine stagione se continuare insieme.

