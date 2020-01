Torna la Serie A con Ibrahimovic: il programma della diciottesima giornata con le dirette TV

Dopo la sosta natalizia torna la Serie A con le partite della diciottesima giornata. Grande attesa per il possibile esordio di Zlatan Ibrahimovic tornato nel Milan dopo sette anni e mezzo.

Queste le partite della diciottesima giornata co in parentesi la piattaforma dove seguire la gara in diretta TV:

Domenica 5 gennaio:

ore 12:30 Brescia-Lazio (SKY);

ore 15:00 Spal-Verona (SKY);

alle ore 18:00 Genoa-Sassuolo (SKY);

alle ore 20:45 Roma-Torino (DAZN).

Lunedì 6 gennaio:

ore 12:30 Bologna-Fiorentina (DAZN);

ore 15:00

Atalanta-Parma (DAZN);

Juventus-Cagliari (SKY);

Milan-Sampdoria (SKY);

Atalanta-Parma (DAZN); Juventus-Cagliari (SKY); Milan-Sampdoria (SKY); ore 18:00 Lecce-Udinese (SKY);

ore 20:45 Napoli-Inter (SKY).

Questa è la classifica per i primi otto posti che apre il 2020 della Serie A:

Juventus e Inter: punti 42;

Lazio (una gara in meno) punti 36;

Roma: punti 35;

Atalanta: punti 31;

Cagliari punti 29;

Parma punti 25;

Napoli: punti 24.

Comments

comments