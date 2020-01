Vigilia di Napoli-Inter: le conferenze di Gattuso e Conte in diretta su 100x100Napoli

Vigilia di Napoli-Inter. Come da tradizione gli allenatori delle due squadre presenteranno la sfida del San Paolo in conferenza stampa. C’è grande attesa per le parole di Gattuso e Conte.

Si parte alle ore 12:30 con la conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Rino Gattuso dalla sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno.

Alle 13:45 tocca invece all’allenatore dell’Inter Antonio Conte rispondere alle domande dei giornalisti nella sala stampa del centro sportivo Suning di Appiano Gentile (CO).

Potete seguire entrambe le conferenza stampa in diretta testuale su 100×100 Napoli.

