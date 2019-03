Tre motivi per cui Napoli-Juve è una partita molto importante

La Gazzetta dello Sport, nella sua disamina di Napoli-Juve, individua tre motivi per cui la partita è molto importante.

La rosea, analizzando Napoli-Juve, ha individuato tre motivi per cui il big match di stasera fra le due squadre risulta molto importante; e non sono neanche tanto banali.

Uno dei motivi si può prendere direttamente dalle parole di Allegri: “Ci giochiamo due terzi dello scudetto”; gli altri due sono altrettanto importanti e a questo proposito la Gazzetta scrive:

“Prestigio, orgoglio, polizza scudetto. A Fuorigrotta stasera si gioca per tutto questo, ma soprattutto lo sguardo sarà rivolto all’orizzonte europeo. Perché Napoli e Juventus hanno assoluto bisogno di accrescere la propria autostima per continuare il rispettivo cammino in Europa League e Champions.

Vincere significherebbe ritrovare ulteriore spirito di corpo.“

