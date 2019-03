Preoccupano i tifosi juventini sparsi nello stadio: il piano sicurezza

Nonostante un settore ospiti praticamente quasi deserto, solo 350 biglietti venduti, preoccupano i tifosi juventini campani che saranno sparsi in tutto lo stadio; ecco il piano.

Per l’ordine pubblico, e per il Questore di Napoli Antonio De Iesu, la maggiore preoccupazione è rappresentata dai tifosi juventini campani sparsi nello stadio. Il settore ospiti sarà quasi vuoto, solo 350 biglietti venduti.

Per scongiurare qualsiasi tipo di problema, il piano sicurezza prevede che per la partita di stasera saranno impiegati 800 agenti e 600 steward, che si divideranno tra dentro e fuori dal campo. In merito, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport:

“Un servizio rigoroso anche per garantire l’afflusso e il deflusso dei tifosi juventini. Al momento, sono 350 i biglietti venduti per il settore ospiti, ma i bianconeri residenti in Campania potranno accedere in qualsiasi settore dello stadio purché provvisti di biglietto.”

