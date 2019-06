Tutino, il Lecce su su di lui ma Ancelotti vuole valutarlo

Il Lecce, squadra neo-promossa in Serie A, nutre un forte interesse per Gennaro Tutino, giovane di proprietà del Napoli, nell’ultima stagione in prestito al Cosenza.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, i salentini avrebbero addirittura presentato un’offerta al club azzurro, che è stata però rispedita al mittente: Carlo Ancelotti, infatti, intende osservare il ragazzo durante il ritiro estivo a Dimaro. Solo al termine della venti giorni trentina, il tecnico deciderà se tenerlo o mandarlo a giocare altrove. Nel secondo caso, l’ipotesi Lecce sarebbe assai gradita dal giocatore.

