Tutto sull’Europeo Under21: alle 21:00 Italia-Spagna con Meret che sfida Fabiàn, diretta TV in chiaro

Prende il via in Italia con le partite della prima giornata del Gruppo A la 22° edizione dell’Europeo Under 21.

Si parte alle 18:30 su RaiDue con Polonia-Belgio (a Reggio Emilia), in serata su RaiUno alle ore 21:00 (a Bologna) tocca all’Italia affrontare la Spagna.

Sei le città interessate: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine, Serravalle (San Marino). Dodici le squadre partecipanti divise in tre gironi da quattro:

GRUPPO A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio;

GRUPPO B: Germania, Danimarca, Serbia, Austria;

GRUPPO C: Inghilterra, Francia, Romania, Croazia.



Le date.

16-24 giugno: gironi eliminatori. Si gioca tutti i giorni con una gara alle ore 18:30 e una alle 21:00

27 giugno a Bologna (ore 18:00) e Reggio Emilia (ore 21:00): le semifinali

30 giugno a Udine (ore 20:45): la finale

Passano in semifinale le prime di ogni girone più la migliore seconda. Albo d’oro. La Germania è la squadra campione uscente ma l’Italia è la squadra che ha vinto più titoli di tutte le altre nazionali, anche se l’ultimo successo risale al 2004:

Italia: 5

Spagna: 4

Germania, Inghilterra, Olanda, Russia/URSS: 2

Francia, Jugoslavia, Repubblica Ceca, Svezia: 1.

Meret (Italia), Fabiàn (Napoli). Dove vedere le partite in diretta TV. In chiaro sui canali Rai: l’Italia è prevista sempre su RaiUno mentre le altre gare su RaiDue e Raisport anche se potrebbero esserci variazioni dell’ultim’ora.

