Tuttosport, clamorosa ipotesi Zapata!

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport riporta una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante il Napoli.

Gli azzurri sarebbero, infatti, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, rapido e dal buon fiuto del gol, come richiesto da Carlo Ancelotti. I primi nomi sul taccuino del ds Giuntoli sono quelli di Ciro Immobile della Lazio, Mariano Diaz del Real Madrid e Rodrigo del Valencia, ma sarebbe spuntata nelle ultime ore una pista a sorpresa.

Si tratta di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, autore, finora, di ben 27 centri stagionali (di cui 22 in campionato). Per il colombiano si tratterebbe di un clamoroso ritorno, visto che ha vestito la maglia azzurra nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015, prima di essere girato in prestito biennale all’Udinese e, successivamente, ceduto alla Sampdoria.

Zapata piace moltissimo ad Ancelotti e il club azzurro sta studiando l’offerta giusta per convincere gli orobici a privarsi del proprio bomber: l’idea del club sarebbe quella di inserire nell’operazione l’attaccante Roberto Inglese, in questa stagione in prestito al Parma, oltre ad un conguaglio da 20 milioni di euro.

Comments

comments