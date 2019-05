Pedullà: “Insigne in stand-by, Almendra nome caldo”

Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Marte durante “Si gonfia la Rete” e ha parlato delle situazioni in ballo per il Napoli.

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Marte nel corso della mattinata, durante “Si Gonfia la Rete”. Il giornalista si è soffermato sulle situazioni calde in casa Napoli, in particolare su Insigne e su Almendra; di seguito il suo intervento:

“La partita che riguarda Insigne non è chiusa. Quando dicevano che c’era un rinnovo sicuro, la nostra posizione era un pò diversa; questo perchè l’attaccante ha un contratto lungo e ricco e dopo un incontro tra le parti non si chiarisce tutto subito. Siamo in una fase di stand-by e magari tra 10 giorni si firmerà il prolungamento, ma non è in programma.

Almendra è il nome più caldo; lo abbiamo tirato fuori a dicembre perchè l’accordo con l’entourage c’è. In base a questo il Napoli proverà a strapparlo al Boca ad una cifra inferiore a quella della clausola.

Non ci saranno tutti i calciatori del Napoli a Dimaro, forse uno tra Mario Rui e Hysaj non ci sarà. L’anno scorso avresti potuto prendere anche i soldi della clausola per Hysaj, oggi invece, quanto offrono? Tutto dipenderà dal mercato.“

