Tuttosport, Douglas Costa out contro il Napoli

La Juventus dovrà fare ancora a meno di Douglas Costa in occasione del match di domenica sera contro il Napoli.

Il brasiliano, infatti, è alle prese con un problema muscolare e non sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro gli azzurri. Costa potrebbe rientrare l’8 marzo, giorno della partita casalinga contro l’Udinese, per poi farsi trovare pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in cui i bianconeri dovranno cercare di rimontare il 2-0 subito dall’Atletico Madrid.

Comments

comments