Tuttosport, il Milan prepara un nuovo assalto a Verdi

Il Milan è alla ricerca di un esterno offensivo da mettere a disposizione di Gattuso durante la prossima finestra di calciomercato.

Nella lista della spesa di Leonardo rientrano Alan Saint-Maximin, del Nizza, Everton, di proprietà del Gremio, e Gerard Deulofeu del Watford, per il quale si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia rossonera nel 2016/2017.

Ma c’è anche l’ipotesi di un altro ritorno, ovvero quello di Simone Verdi, attaccante del Napoli che il Milan ha già provato ad acquistare a gennaio. Secondo il quotidiano Tuttosport: “La richiesta d’informazioni sulla sua cedibilità è avvenuta direttamente con il Napoli, ma il ragazzo – per ora – non ha alcuna intenzione di lasciare il club azzurro. Il Napoli, va ricordato, ha investito ben 25 milioni per prelevarlo dal Bologna meno di un anno fa e difficilmente se ne potrebbe privare a cuor leggero col rischio di fare anche una minusvalenza. L’agente di Verdi è Donato Orgnoni, che mercoledì sera era presente al Wanda Metropolitano per Atletico-Juventus in compagnia di Pasquale Cutrone, papà di Patrick”.

