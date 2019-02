Mediaset: “Il caso-Chelsea inguaia la Juve che si ritroverà Higuaín”

La sentenza che blocca il mercato del Chelsea per le prossime due sessioni emette anche alcune certezze.

Mettiamola così: con Higuain la Juve non è stata particolarmente fortunata. La sanzione inflitta al Chelsea e il blocco del mercato per due sessioni per le violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni inguaia infatti anche i bianconeri che, a giugno, si vedranno restituire Gonzalo Higuain, attualmente in prestito ai Blues fino all’estate (con diritto da parte dei londinesi di prolungare per un anno l’accordo). Il blocco del mercato non solo vieta infatti di riscattare a titolo definitivo il Pipita ma non permette nemmeno di tenerlo in prestito.

Di regola la sanzione imposta dalla Fifa comporta in questo senso una restrizione totale: in altre parole, nessun giocatore e con nessuna formula può essere aggiunto alla rosa. Quindi Higuain, che a giugno sarebbe dovuto tornare formalmente alla Juve per rientrare immediatamente al Chelsea, non potrà trasferirsi nuovamente a Londra in nessun modo.

Queste le certezze anche se la Juve potrebbe provare, diciamo così, a opporsi alla sentenza Fifa facendo valere il proprio diritto di non essere penalizzata da una sanzione che non la riguarda ed è successiva a un accordo (quello con il Chelsea per Higuain, ndr) precedentemente concluso. Una strada, in ogni caso, che gli avvocati bianconeri potrebbero provare a intraprendere in un secondo momento (alla scadenza del prestito fissata per giugno?) e che non necessariamente potrebbe portare i frutti sperati.

Fonte: sportmediaset

