Tuttosport, Mazzarri a rischio deferimento: allusioni a complotto e torti arbitrali

Nella conferenza stampa della vigilia del match di questa sera contro il Napoli, Walter Mazzari si è lamentato dei troppi (a suo parere) torti arbitrali subiti dal suo Torino.

Il quotidiano Tuttosport si è soffermato sulle sue dichiarazioni: “Mazzarri si ritiene vittima di troppi torti arbitrali: e non allude solo ai torti clamorosi che da inizio stagione sono costati al Toro almeno una decina di punti. In più, 4 sue espulsioni, di cui 2 senza squalifica. E anche queste non gli vanno proprio giù. Non parla di complotto, ma poco ci manca. Le frasi di ieri sono state dure. Dichiarazioni a rischio deferimenti, che il tecnico ha voluto ugualmente rilasciare”.

