Serie A, la Fiorentina vince in rimonta contro la Spal

Successo della Fiorentina che, nel lunch match della 24° giornata di Serie A, ha battuto la Spal con il risultato di 4-1.

Al Paolo Mazza, i padroni di casa trovano il vantaggio al 36′ con Petagna, lesto ad approfittare di una respinta di Lafont su una conclusione di Valdifiori e ad insaccare. Al 44′, arriva il pari viola con un bellissimo destro di Edimilson Fernandes.

Al 74′, gli estensi trovano il gol del 2-1 con Valoti, ma il VAR annulla perché, nell’azione precedente, c’era stato un fallo, non ravvisato, di Felipe su Chiesa: Pairetto, dunque, assegna calcio di rigore alla Fiorentina. Dal dischetto si presenta Veretout che non sbaglia, portando in vantaggio i suoi.

Dopo appena un minuto, la Fiorentina trova anche il gol del 3-1, con un contropiede letale di Simeone che, arrivato davanti a Viviano, lo fredda con un bel diagonale. Nel finale, trova gloria anche Gerson, che recupera un gran pallone su Valoti e trova il suo secondo gol in campionato.

Comments

comments