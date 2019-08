Tuttosport: nuovo no di Icardi al Napoli, resta uno spiraglio solo per la Juventus

Nell’edizione odierna di Tuttsport si parla di calciomercato e del futuro di Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, conteso da Napoli e Juventus.



Secondo quanto riportato dal quotidiano, Icardi starebbe andando dritto verso una permanenza forza all’Inter. Sa benissimo che con Conte non giocherà mai ma nè lui nè sua moglie Wanda non cambiano la loro idea. Qualora restasse all’Inter potrebbe iniziare anche una battaglia legale appellandosi agli articoli 15 e 17 ma per ora l’attaccante non ci pensa perché spera ancora di finire alla Juve. I bianconeri, infatti, restano l’unica soluzione gradita al calciatore al momento.

