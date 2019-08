Gazzetta: per James discorso chiuso, poco margine per Icardi e possibile mister x per l’attacco

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del mercato in entrata del Napoli che vede allontanarsi gli obiettivi James Rodriguez ed Icardi.

Come scrive il quotidiano, infatti, James è ormai una pista fredda perché il Real non apre al prestito. Per Icardi, invece, si ha qualche margine ma è una trattativa difficile considerando la volontà del calciatore. Al momento anche il possibile acquisto di Llorente resta in stand-by. D’altro canto non è da escludere che possa spuntare fuori un nome nuovo per l’attacco entro il 2 settembre.

