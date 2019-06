Tuttosport, Sarri vuole Koulibaly e Hysaj alla Juve

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, da sempre molto vicino alle vicende di casa Juventus, svela le possibili richieste di Maurizio Sarri in sede di mercato.

Il tecnico, il cui approdo in bianconero pare ormai cosa fatta, potrebbe chiedere al ds Paratici due calciatori del Napoli: si tratta di Elseid Hysaj e, soprattutto, di Kalidou Koulibaly. Ma non finisce qui, perché nella lista dei desideri dell’ormai ex allenatore del Chelsea ci sarebbero anche il portiere Pepe Reina, Kieran Trippier del Tottenham (ex obiettivo del Napoli) e Mauro Icardi, ormai destinato a lasciare l’Inter.

