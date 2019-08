Il primo tempo della partita delle 18 di questa prima giornata di campionato, che vede Udinese e Milan affrontarsi, finisce a reti bianche.

La prima frazione di gioco di Udinese-Milan si conclude con uno scialbo 0 a 0; le due squadre non riescono a trovare il modo di segnarsi e non vanno oltre il pari a reti bianche. Nei primi 45′ ha prevalso più la tattica ed il fatto di non scoprirsi troppo all’avversario. Tutto da decidere nel secondo tempo, quindi.

Udinese – Milan 0 – 0

