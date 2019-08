Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Alle 18, alla Dacia Arena, Udinese e Milan apriranno il programma domenicale del primo turno del campionato di Serie A.

I due allenatori, Tudor e Giampaolo, hanno da poco ufficializzato le proprie scelte, con un’esclusione eccellente per parte: tra i friulani partirà dalla panchina Rodrigo De Paul, mentre, per quanto riguarda i rossoneri, non sarà titolare Franck Kessiè, da qualche giorno al centro di numerose voci di mercato.

Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetá; Suso; Castillejo, Piatek.

Comments

comments