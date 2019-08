UFFICIALE – Arbitri Serie A, arriva la sospensione per Valeri e Massa

Con l’elenco completo delle designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A c’è la conferma. Valeri e Massa sospesi.

Dopo gli errori in Fiorentina-Napoli Valeri e Massa sono sospesi per questa giornata di campionato. Il primo era al Var mentre il secondo in campo; lo si può intuire guardando la lista completa delle designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A, dove i loro nomi non ci sono.

Di seguito la lista completa:

BOLOGNA – SPAL Venerdì 30\08 h.20.45

DI BELLO

DI IORIO – GORI

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 31\08 h.20.45

ORSATO

MANGANELLI – COSTANZO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE

MILAN – BRESCIA

ABISSO

BOTTEGONI – VILLA

IV: PEZZUTO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI

ATALANTA – TORINO A Parma domenica 01/09

DOVERI

GALETTO – FIORITO

IV: DIONISI

VAR: CALVARESE

AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – INTER

MARIANI

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: PRETI

GENOA – FIORENTINA

GIACOMELLI

TOLFO – MONDIN

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

LAZIO – ROMA

GUIDA

CARBONE – BINDONI

IV: ROCCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

LECCE – H. VERONA

SACCHI

DI VUOLO – COLAROSSI

IV: PRONTERA

VAR: GIUA

AVAR: DE MEO

SASSUOLO – SAMPDORIA

PAIRETTO

CALIARI – MASTRODONATO

IV: MAGGIONI

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI

UDINESE – PARMA

PICCININI

LONGO – VECCHI

IV: ROS

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

