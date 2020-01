UFFICIALE – Behrami, nuova avventura: l’ex azzurro torna al Genoa

Valon Behrami, ex giocatore del Napoli, ha appena firmato per il Genoa. Il centrocampista svizzero torna in rossoblu dopo 16 anni.

“Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver ricevuto il transfert internazionale per il tesseramento del centrocampista svizzero Valon Behrami (Mitrovicë, 19/04/1985). Gli esordi in Italia di Behrami riconducono alla stagione 2003/04 in maglia rossoblù. All’attivo vanta 206 presenze in Serie A TIM nei club di appartenenza (Napoli, Lazio, Fiorentina, Udinese e Verona) vincendo la Coppa Italia 2013/14. All’estero ha difeso i colori di West Ham, Watford, Amburgo e Sion. Valon Behrami ha partecipato, unico giocatore nella storia della Nazionale elvetica (83 partite), a quattro fasi finali del Campionato del Mondo (2006, 2010, 2014 e 2018), oltre che a due edizioni dell’Europeo (2008, 2016)”.

