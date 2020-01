Sky UK conferma le voci dell’interesse del Napoli per Vertonghen

La redazione di Sky Sports UK conferma le voci di mercato che vedono il Napoli interessato a Jan Vertonghen, centrale del Tottenham.

Dopo il De Telegraaf, quindi, anche dall’Inghilterra si parla di queste voci. A giugno Vertonghen andrà in scadenza di contratto e già in questi giorni può cominciare a parlare con altri club, e magari accordarsi.

Per la redazione inglese di Sky Sport, la dirigenza del Napoli vede il difensore come un leader di esperienza e che può sostituire Koulibaly. Il difensore senegalese, inoltre, potrebbe essere tra i partenti nel corso della prossima estate. In tutto ciò, comunque, il centrale degli Spurs valuta anche il rinnovo di contratto.

