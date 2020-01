Amato Ciciretti è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli. Il calciatore arriva dal Napoli in prestito obbligatorio in caso di promozione in Serie A.

Questo il comunicato della società toscana:

“L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Amato Ciciretti”.

