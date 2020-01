Sky, da limare alcuni dettagli sul pagamento per Lobotka: non c’è ok alle visite mediche

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito, tramite il proprio sito ufficiale, le ultime sull’affare Lobotka.

“La trattativa con il Celta Vigo va avanti da un paio di settimane e si è arrivati alla fase legata ai termini di pagamento. Questione di dettagli dunque, ma manca ancora il via libera del club spagnolo al giocatore per svolgere i consueti test medici che precedono la firma. La cifra con cui Napoli e Celta Vigo hanno trovato l’accordo è di 21 milioni più 4 o 5 di bonus. Il club spagnolo, che ha trovato in Rodriguez il sostituto dello slovacco, non li vorrebbe però incassare spalmati in quattro anni, bensì in un lasso di tempo minore. Questo l’unico nodo che resta da sciogliere. Poi Lobotka potrà finalmente unirsi alla squadra di Gattuso”.

Comments

comments