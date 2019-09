Il Napoli ha ufficializzato un colpo per la primavera di Roberto Baronio; dall’Entella arriva Samuele Vianni a titolo definitivo.

Samuele Vianni si trasferisce a titolo definitivo al Napoli primavera. Colpo dell’ultimo minuto questo per Roberto Baronio, allenatore della primavera azzurra; l’attaccante si trasferisce dall’Entella ed inoltre il giovane ha già esordito in Serie C e nella relativa coppa.

